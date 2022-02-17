Bergüzar Korel, koronavirüse yakalandı

Yargı dizisinde oynayan Uğur Arslan'ın geçtiğimiz günlerde doğum günü partisine birçok ünlü isim katıldı. Partiye katılanlar arasında bulunan Bergüzar Korel kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Test yaptıran oyuncunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

2. Sayfa'nın haberine göre, partiye katılan oyuncu Bergüzar Korel'in testi pozitif çıktı. Arkadaşlarından haber bekleyen ünlü oyuncu, hastalığı hafif atlatıyor ve evinde dinleniyor.

Uğur Arslan'ın doğum günü partisine Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Onur Büyüktopçu, Demet Akbağ, Barış Falay ve Esra Erol gibi ünlü isimler katılmıştı. Korel'in pozitif olduğunu duyan doğum gününe katılan diğer ünlü isimler tek tek koronavirüs testi için hastaneye gitti.