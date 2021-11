Bergüzar Korel paylaştı: Kızı Leyla'ya kavuştuğu anlar

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çifti 3 Kasım'da kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı. Bergüzar Korel, Instagram'dan doğum öncesi fotoğraflarını paylaştı ve altına şu mesajı ekledi:







Dünyaya geliş hikayesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla’nın..

Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen “Sabah 10:00’da ancak doğururum ben bu kızı” dedim hastanenin kapısından içeri girerken.

Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru “Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir” demişti.

Saatler geçmesine ve vücudum bebeğin gelmesi için tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen kızımız hala gelmiyordu. Hastanede geçirilen sancılı 11 saatten sonra tam da dediğim gibi sabah 10:00 da aynen hocanın söylediği şekilde kucağıma bile almama engel olan ve boynuna yerleşen kısacık kordonuyla dünyaya geldi Leyla..

Saatlerce her şey hazır olmasına rağmen dünyaya gelememesinin sebebi bir de kısa kordonun yanı sıra oksiput posterior gelişmiş meğer.

Yani göğe bakarak geldi güzel kızımız🤍

Bunları neden mi anlatıyorum?



Her doğum diğerinden farklı her bebek bambaşka. Bu süreçte hiçbir sabit fikir olmasın kafanızda. Hekiminizi seçerken de deneyimli, tecrübeli, şefkatli, mahremiyete önem veren ve tabii ki en başta bebek ve sizin sağlığınızı her şeyden üstün tutan biri olduğuna emin olun.