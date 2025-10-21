Bergüzar Korel takipçilerini lise yıllarına götürdü! "Hiç değişmemiş" yorumları yapıldı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yakın bir arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı nostaljik lise fotoğraflarıyla kutladı. Paylaşım, Korel'in mezuniyet gecesinden çekilmiş bir kareyi de içeriyordu.

Korel, fotoğrafların altına duygusal bir not düşerek: "Nice yıllara birlikte canımın içi, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf koleksiyonunda gençlik halleriyle yer alan Korel'in, aradan yıllar geçmesine rağmen koruduğu bilinen gülümsemesi takipçilerinin dikkatini çekti. Korel’in paylaşımına "Hiç değişmemişsin", "Aynı gülümseme" gibi yorumlar yapıldı.

Bergüzar Korel, neden spora ağırlık verdiğini anlatmıştı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden gelen "Niye bu kadar çok spor yapıyorsun?" sorusuna samimi ve esprili bir yanıt verdi. Korel, spora başlama nedenini geçmiş alışkanlıklarına bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü çok yedim ve çok hareketsiz kaldım. Öğrenciyken de böyleydim, hep son noktada harekete geçerdim. Ben bu anlamda örnek alınacak biri değilim."

Geçmişteki spor salonu deneyimlerini de mizahi bir dille paylaşan oyuncu, şunları ekledi:

"Bence eski sporcu olduğum için salonda çalışmak bana çok zor geliyor. 6 aylık üye oldum, sadece iki defa gitmiştim. Bana ‘6 ayda gelmediğiniz kadar son anda geldiniz’ dediler. Salonlara çok para bıraktım."

Ancak bu kez kararlı olduğunu belirten Korel, durumun ciddiyetini anladığını vurguladı:

"Bu sefer düzenli gidiyorum, bakalım ne kadar sürecek. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Öyle ölçüsüz bir insanım, durmam gerektiğini anladım."

Korel, bu dürüst açıklamasıyla takipçilerini hem güldürdü hem de motive etti.