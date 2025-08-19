Bergüzar Korel tatil pozlarını paylaştı: "Ben de bir ara tatil yapmıştım"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009'da başlayan mutlu evliliklerini üçüncü çocukları Leyla ile pekiştirdiler. Korel, hem oyunculuğuyla hem de sosyal medyadaki neşeli paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Londra'da yaşayan ve son olarak "Annem Ankara" dizisinde rol alan Bergüzar Korel, yaz tatilini Türkiye'de geçirdi. Ünlü oyuncunun fit hali ise sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"Ben de bir ara tatil yapmıştım" notuyla paylaştığı tatil pozlarıyla beğeni toplayan Bergüzar Korel, zinde kalmasının sırrını Instagram hesabından paylaşmıştı. Oyuncu, bir aydır hayatından süt ürünlerini, şekeri ve glüteni tamamen çıkardığını belirtmişti.

Korel, bu zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Bugün tam bir ay oldu hayatımdan süt ürünlerini, şekeri ve glüteni çıkaralı. Sevdiğim tüm lezzetleri alternatif tariflerle yapıyorum."

Her sabah uyguladığı sağlıklı beslenme rutinini de paylaşan oyuncu, "Her sabah yağdan zengin rengarenk bir tabak yapıyorum kendime elimden geldiğince" diyerek sağlıklı yaşam tarzına olan bağlılığını gösterdi.