Bergüzar Korel üçüncü kez anne oldu

Bergüzar Korel ve Halit Ergeç çiftinin üçüncü kez çocukları oldu. 3 Kasım 2021 tarihinde doğum yapan Bergüzar Korel bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift, 3 Kasım 2021 tarihinde dünyaya gelen bebeklerine Leyla adını verdi.

Maslak'ta özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında Bergüzar Korel ve kızı Leyla’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğumda eşi Halit Ergenç, Bergüzar Korel’i yalnız bırakmadı. Ayrıca, oğulları Ali ve Han’da annelerinin yanındaydı.

İlk iki çocuğuna baby shower yapmayı tercih etmeyen Bergüzar Korel geçtiğimiz günlerde kızı Leyla için baby shower partisi düzenlemişti. Sevdikleriyle bir araya gelen Bergüzar Korel, Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim davet etmişti...