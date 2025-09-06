Bergüzar Korel: Uyumayı hayal ederken 07.20’de maruz kaldığım sorular
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, tüm ebeveynlerin ortak derdine tercüman olduğu samimi bir paylaşımla gündeme geldi. Hafta sonu uykusunu hayal ederken sabahın erken saatlerinde çocuklarının sorularıyla güne başladığını belirten Korel, diyaloğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
1 / 5
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 2010'da oğulları Ali'yi, 2020'de Han'ı ve 2021'de kızları Leyla'yı kucağına almıştı.
2 / 5
Korel, kızı Leyla'nın, "Bana bebek yap" ısrarını esprili bir dille takipçilerine aktarmıştı.
3 / 5
Korel; "Leyla bana bebek yap diyor, buna takmış vaziyette. Elinde bir dinozor sürekli karnıma koyuyor. Yavrum Ali'm tabii panik içinde, 'Üçümüz yeteriz, öyle şakalar yapma' derkenki korkusu ve ikna çabası..." demişti.
4 / 5
Ünlü oyuncu son olarak Instagram hesabından samimi bir paylaşım daha yaptı. “Provasız bir cumartesi uyumayı hayal ederken 07.20’de maruz kaldığım sorular” notuyla paylaştığı hikâyede, çocuklarının sabah erken saatlerde sorduğu masum sorulara yer verdi: