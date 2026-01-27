Bergüzar Korel ve Timuçin Esen İlk ve Son dizisinin galasında şıklıkları ile dikkat çektiler
Warner Bros. Discovery’nin popüler platformu HBO Max’in (BluTV iş birliğiyle) heyecanla beklenen orijinal yapımı "İlk ve Son"un üçüncü sezonu için geri sayım, bugün düzenlenen görkemli galayla sona yaklaştı. Bergüzar Korel ve Timuçin Esen İlk ve Son dizisinin galasında şıklıkları ile dikkat çektiler
Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu olan ve ülkemizde BluTV iş birliğiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan HBO Original yapımı İlk ve Son dizisinin üçüncü sezonu için geri sayım, bugün gerçekleştirilen görkemli galayla birlikte yerini büyük bir heyecana bıraktı.
İlişkilerin en şeffaf, en sarsıcı ve en gerçekçi hallerini on yıllık bir zaman dilimine yayarak anlatan projenin bu yeni döneminde, başrolleri Türk sinema ve televizyon dünyasının iki dev ismi olan Bergüzar Korel ve Timuçin Esen paylaşıyor.
30 Ocak tarihinde izleyiciyle buluşacak olan yeni sezonun tanıtımı için düzenlenen galada, başrol oyuncuları basın mensuplarının karşısına çıkarak projeye dair merak edilen soruları samimiyetle yanıtladılar.
Gecenin en çok konuşulan detaylarından biri, uzun bir aradan sonra bu kadar etkili bir hikayeyle ekranlara dönen Bergüzar Korel’in göz kamaştıran değişimi oldu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ve galadaki zarif görünümüyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, canlandırdığı karakterin duygusal derinliğinden ve hikayenin insan ruhuna dokunan taraflarından bahsetti.