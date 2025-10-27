Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’li "İlk ve Son" üçüncü sezon için sete çıktı

Warner Bros. Discovery'nin premium dijital yayın platformu HBO Max'in en sevilen yerli yapımı olan Max Original dizisi ‘İlk ve Son’, büyük ilgi görerek üçüncü sezon çekimlerine başladı.

Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan çift, Güneş ve Serkan karakterlerine hayat veren Bergüzar Korel ve Timuçin Esen oldu. Usta oyuncu ikiliden, setin ilk gününe ait fotoğraf da hayranlarının beğenisine sunuldu.

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen başrolde

HBO Max’in merakla beklenen yerli Max Original dizisi ‘İlk ve Son’un Bergüzar Korel ve Timuçin Esen'in başrolünü paylaştığı üçüncü sezonunun geniş kadrosu belli oldu.

Bergüzar Korel ve Timuçin Esen’in yanı sıra;Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar ve Sennur Nogaylar ile usta oyuncu Metin Belgin yer alıyor.

Yeni Sezonun Konuk Oyuncuları:

Ebru Demirdöven, Ekin Mert Daymaz, Cansu Fırıncı ve Selçuk Borak olacak.

Yapım Ekibi:

Senaryo: Hakan Bonomo

Yönetmenlik: Devrim Yalçın

Yapım Şirketi: Ortaks Yapım

Güçlü hikayesi ve derin anlatımıyla dikkat çeken ‘İlk ve Son’, üçüncü sezonda da yine en çok konuşulan yapımlar arasında yer almayı hedefliyor