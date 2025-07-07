Bergüzar Korel yapay zeka görseline sert tepki gösterdi: 'Vallahi tükettiniz bizi!'

Binbir Gece, Vatanım Sensin, Düğüm gibi birçok başarılı projede adından söz ettiren ve son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan "Annem Ankara" dizisinde başrol performansıyla izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Korel, yapay zekâ ile hazırlanmış sahte bir görsel nedeniyle yaşadığı mağduriyete ve ailece yaşadıkları büyük endişeye isyan etti.

İnternet ortamında hızla yayılan, Korel'i hastane yatağında gösteren sahte görselin, ailesini ve özellikle annesini derinden etkilediğini belirten Korel, duruma sert tepki gösterdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir bir AI haberinin kâbusunu yaşıyoruz ailecek. Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış; hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahlûklarsınız?" ifadelerini kullandı.

Korel, söz konusu sahte görselin sadece kendi ailesini değil, aynı zamanda gerçekten ciddi hastalıklarla mücadele eden insanların duygularını da istismar ettiğini vurguladı. "Bu hastalıkla gerçekten boğuşan insanların duygularıyla ayrı, bizim duygularımızla ayrı oynuyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsunuz bizim de bir ailemiz olduğunu?" diyerek tepkisini sürdürdü.

Özellikle annesinin yaşadığı telaşı dile getiren Korel, "Annemin telefonları durmuyor. Facebook kullanan yaş ortalaması büyük teyzeler, amcalar hepsi inanmış, annemi arıyor. Buna inanmak da garip gerçi, aklım hayalim almıyor. Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten." sözleriyle sitemini dile getirdi.