Bergüzar Korel'den fotoğraf tepkisi: Buna hakkınız olmadığını bilin artık

Ali ve Han'dan sonra üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, yaz tatilini Bodrum'da geçiriyor. Bergüzar Korel, çocuklarının fotoğrafları izinsiz olarak çekilince tepkisini Instagram hesabından paylaştı.

ÇOCUKLARINI SOSYAL MEDYADAN UZAK TUTUYOR

Eşi ve kendi fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan, çocuklarını ise sosyal medyadan uzak tutan Bergüzar Korel, gittikleri plajda Ali ve Han’ın görüntülerini çekenlere tepki gösterdi.

"BUNA HAKKINIZ OLMADIĞINIZI BİLİN ARTIK"

Hiçbir çocuğun fotoğrafının ve videosunun izinsiz çekilemeyeceğinin altını çizen ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan birçok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize.

Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalara inanın anlamıyorum.

Nasıl bir tatmin duygusudur bu? Fark edip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki, ne sanıyorum kendimi naletliğim. Bu çok ciddi bir mesele. Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın. Fotoğrafını videosunu çekmeyin. Buna hakkınız olmadığını bilin artık"

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