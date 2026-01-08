Bergüzar Korel’den çok konuşulan sahneyle ilgili açıklama: Hala bunların konuşuluyor olmasını anlamıyorum

Bergüzar Korel, yeni projesiyle ekranlara dönüyor.

Ay sonunda izleyiciyle buluşacak 'İlk ve Son' dizisiyle dikkat çeken Bergüzar Korel, başrolü paylaştığı Timuçin Esen ile olan uyumundan ziyade, tanıtımlarda dikkat çeken 'cesur sahnelerle' gündemde...



BERGÜZAR KOREL'DEN SİTEM DOLU AÇIKLAMA

Fragmanlarda yer alan ve iki başrol oyuncusu Timuçin Esen ile Bergüzar Korel’in yakınlaşma sahneleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yaşanan tartışmalar, ünlü oyuncunun sessizliğini bozmasına neden oldu. Korel, kendisine yöneltilen o sahnelerle ilgili sorulara, hâlâ bu tür konuların kadın odaklı şekilde magazin malzemesine dönüştürülmesine karşı serzenişte bulunarak sitem dolu bir açıklama yaptı.

"ERKEKLERE HİÇ SORMUYORSUNUZ BU SORULARI"

Korel, muhabirlerin dizideki “yakınlaşma” sahnesiyle ilgili sorularını yanıtlarken sektördeki çifte standarda dikkat çekti. Cinsiyetçi yaklaşıma karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koyan oyuncu, “Erkeklere hiç sormuyorsunuz bu soruları. Hâlâ bunun konuşuluyor olmasını anlamıyorum. Bir ilişkiyi anlattığımız için, ölçülü ve hikâyeye hizmet eden sahnelerdi” sözleriyle tepkisini dile getirdi.