Bergüzar Korel'den itiraf: Tokat yerine kafa attım
Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara’nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel ‘Annem Ankara’ dizisinde hayat verdiği Zuhal karakterine dair dizinin setinde samimi açıklamalarda bulundu.
BKM imzalı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı ‘Annem Ankara Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Annem Ankara’nın başrol oyuncularından Bergüzar Korel ‘Annem Ankara’ dizisinde hayat verdiği Zuhal karakterine dair Hürriyet Kelebek kameralarına samimi açıklamalarda bulundu.
Zuhal ile ortak yönlerine değinen Bergüzar Korel, “Bence ikimiz de çocuklarımıza aşırı düşkünüz. Kolay pes etmiyoruz ama Zuhal benden daha güçlü” diye konuştu. Zuhal’in bir sırrını da açıklayan oyuncu, “Zuhal’in en sürprizli yanı bir sahnede kafa atmamdı. O da aslında benim sürprizimdi, çünkü senaryoda tokat atmak vardı” dedi.
Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı ‘Annem Ankara’da Zuhal ile ortak yönlerine değinen Korel, “İkimiz de çocuklarımıza aşırı düşkünüz. Kolay pes etmiyoruz ama Zuhal benden daha güçlü” dedi. Zuhal’in bir sırrını da açıklayan oyuncu “En sürprizli yanı ‘kafa atmam’dı. O da aslında benim sürprizimdi çünkü senaryoda tokat atmak vardı. ‘Hocam’a (Faruk Teber) kafa atabilir miyim?’ dedim ve hoca kabul etti” şeklinde konuştu.
Set anılarını paylaşan güzel oyuncu, çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini vurgularken rol arkadaşı Mehmet Günsür’e de pas atmayı ihmal etmedi. Korel, “Mehmet’le ikimizin de dalağı çok düşük. Bende küçük bir mimik oynadığı zaman Mehmet gülmeye başlıyor. Mehmet’le olan her sahne çok eğlenceli geçiyor. Ekip sürekli bir gülme halinde” dedi.