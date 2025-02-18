Bergüzar Korel'den itiraf: Tokat yerine kafa attım

Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı ‘Annem Ankara’da Zuhal ile ortak yönlerine değinen Korel, “İkimiz de çocuklarımıza aşırı düşkünüz. Kolay pes etmiyoruz ama Zuhal benden daha güçlü” dedi. Zuhal’in bir sırrını da açıklayan oyuncu “En sürprizli yanı ‘kafa atmam’dı. O da aslında benim sürprizimdi çünkü senaryoda tokat atmak vardı. ‘Hocam’a (Faruk Teber) kafa atabilir miyim?’ dedim ve hoca kabul etti” şeklinde konuştu.