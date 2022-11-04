Bergüzar Korel'den kızı Leyla'nın 1. yaş gününe özel duygusal paylaşım

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına da taşımış ve 2009'da evlenmişlerdi.İkili, 2010 yılında oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.Ünlü çift, Han adını verdikleri ikinci oğullarına ise 2020 yılında kavuştu. Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in kızları Leyla ise geçen sene dünyaya geldi.

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN LEYLAM"

İki erkek çocuktan sonra bir kız bebek dünyaya getiren Korel, kızının 1. yaş gününde doğum anlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü şu sözlerle kutladı:

"Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir bir hüzün oluyor..

Fotoğraflarına bakıyorum..

İlk doğdukların an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum..

Gözlerimi kapıyorum..

Sonra aklımda..

Yeterince öptüm mü?

Yeterince sevdim mi?

Sımsıkı sarıldım mı?

Kokularını iyice içime çektim mi?

Koynumda iyice uyuttum mu?

Yani acaba kaçırdığım bi anları var mı?

Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı..

Üçünde de kucağıma alana kadar belki de hayatta hiçbir zaman bir daha olamayacağım kadar büyük bir inatla,inançla,güçle,acıyla onları dünyaya getirmeye çalışırken ilk gördüğüm anı doya doya yaşadım mı?

Her anları her an daha da kıymetli oluyor..

Canım kızım çok sev kendini..

Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın..

Neşe dolu ol sağlıklı ol..

Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru..

Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et..

Sev..

Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım..

İyi ki doğmuşsun Leyla’m..."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berguzar Korel (@berguzarkorel)'in paylaştığı bir gönderi

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