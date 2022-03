Bergüzar Korel'den kızı Leyla'ya: İster prenses ol kızım, ister kovboy!

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Bir süredir İngiltere'de bulunan ünlü çiftten Korel, paylaşımlarına yenisini ekledi. 39 yaşındaki Bergüzar Korel'in paylaşımları kısa sürede 184 binden fazla beğeni aldı.

"SEN EN GÜZEL RENKLERİN TA KENDİSİSİN"

Leyla'nın yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, paylaşımına; "Kızlara pembe giydirmek bence çok cinsiyetçi... Ama kendi zevkine göre full siyah, kahve ve gri giydirmek aşırı feminist!' Hı hı canım, evet. Sen de haklısın! İster prenses ol kızım, ister kovboy... İster tütüyle dolaş, bale yap, ister kamyonla kepçeyle inşaat... Hayallerinin de, özgürlüğün de rengi sensin. Sen en güzel renklerin ta kendisisin..." notunu düştü.

"SANA SARILDIĞIMDA KARNIM AÇKEN DOYUYOR"

Ayrıca ünlü çiftin oğulları Han, önceki gün 2 yaşına basmıştı. Oğlunun doğum gününde duygusal bir yazı kaleme alan Korel, şu ifadeleri kullanmıştı:

Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki... Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.. Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık ve gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye... İyi ki doğdun can Han'ım.