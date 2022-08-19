Bergüzar Korel'den makyajsız paylaşım! Güzelliği ile hayranlarını mest etti

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. En son Vatanım Sensin dizisinde rol alan ve daha sonra kendini çocuklarının bakımına veren oyuncu tüm zamanını çocuklarıyla birlikte geçiriyor. Güzel oyuncu Korel, aynı zamanda son dönemde doğal halini sosyal medyadan sık sık paylaşıyor.

BERGÜZAR KOREL'DEN MAKYAJSIZ PAYLAŞIM

Ekranlardan uzak ve herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Korel, makyajsız pozunu "kırka son dokuz" notuyla yayınladı. Doğal haliyle objektif karşısına geçen Bergüzar Korel, yoğun ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berguzar Korel (@berguzarkorel)'in paylaştığı bir gönderi

Korel, son paylaşımında, saçına yaptırdığı bir uygulama hakkında bilgi de verdi. Yıllardır kıvırcık olan saçlarına, uzun araştırmalar sonucu keratin uygulaması yaptıran oyuncu, düz saçlı yeni imajını takipçileriyle paylaştı.