Bergüzar Korel'den nostaljik paylaşım: Arkadaşlar üzgünüm

‘Binbir Gece’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. 14 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan ünlü çiftten Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Şu sıralar yeni dizisi için sürekli setlerde olan Bergüzar Korel son paylaşımıyla yine gündem oldu.

"HİÇBİRİMİZ PONPON KIZ DEĞİLDİK"

Ünlü isim, ergenlik döneminden bir kareyi “Arkadaşlar üzgünüm ama hiçbirimiz ponpon kız değildik” notuyla yayınladı.

"O MORLUKLAR HEP ROL DEĞİL Mİ?"

Öte yandan Bergüzar Korel, geçtiğimiz haftalarda da yoğun iş temposuyla alakalı “Siz oyuncuların çok eğlenceli bir hayatı var ya. Mesela o morluklar, tokatlar falan hep rol değil mi? Gece çekimlerini gerçekten gece yapmıyorsunuz değil mi? Oynarken yanınızda lafları söyleyen biri var değil mi, o kadar sözü aklınızda tutmuyorsunuz?” paylaşımını yapmıştı.