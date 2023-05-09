Bergüzer Korel'den nostaljik paylaşım

"Binbir Gece" dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010'da, ikinci oğulları Han'ı 2020'de kızları Leyla'yı ise 2021'de kucaklarına almıştı.

" 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş"

Bir süredir Londra'da yaşayan ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Bergüzar Korel, "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." ifadelerini kullandı.