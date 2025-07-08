Beril Pozam'dan Ersin Arıcı'ya romantik kutlama: Doğum günü bahane sen şahanesin

Dizi setinde tanışıp arkadaşlıklarını aşka dönüştüren ünlü oyuncular Ersin Arıcı ve Beril Pozam, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında sade bir törenle dünyaevine girmişlerdi. "Yalı Çapkını" ekibi de bu mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmayarak desteklerini göstermişti.

"Yalı Çapkını" dizisinde canlandırdığı Abidin karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Ersin Arıcı, 7 Temmuz'da 34 yaşına bastı. Eşi Beril Pozam, Arıcı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı.

Öte yandan, Beril Pozam daha önce basın mensuplarına evlilikleri hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, "Aynı işte olduğumuz için sette de bir arada olduğumuza şükrediyoruz. Başka işlerde olsak belki bu kadar görüşemeyeceğiz programlarımızdan ötürü. Şimdi hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz." ifadelerini kullanarak, aynı meslekte olmalarının ilişkilerine olumlu etkisine değinmişti.