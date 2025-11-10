Berk Atan ve Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı setinden yeni bir yakınlaşma iddiası magazin kulislerine düştü. Berk Atan ve Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı. 10 Kasım 2025 Berk Atan, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, gönlünü meslektaşı Gökçe Akyıldız'a kaptırdı. ARKADAŞLARIYLA EĞLENMEYE ÇIKTILAR Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktıkları gecede birlikte poz verdi. sık okunanlar Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç bir erkeği anlamanın 24 yolu Vücut tipine göre giyinme rehberi Yılbaşı Mezeleri: Yılbaşı için birbirinden güzel 28 meze tarifi astro haber 8 Kasım 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor? Kasım ayı gözyüzü meraklılarına şölen sunuyor 5 Kasım 2025 Kunduz Dolunayı: Hangi burcu en çok etkileyecek? magazin Afra Saraçoğlu'nun ABİ dizisinin setinden ilk pozu geldi Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkı ile 30 yıl sonra birlikte