10 Kasım

Berk Atan ve Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı

TRT1’in sevilen dizisi Gönül Dağı setinden yeni bir yakınlaşma iddiası magazin kulislerine düştü. Berk Atan ve Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Berk Atan ve Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı

Berk Atan, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, gönlünü meslektaşı Gökçe Akyıldız'a kaptırdı.

ARKADAŞLARIYLA EĞLENMEYE ÇIKTILAR

Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıktıkları gecede birlikte poz verdi.Berk Atan ve Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı ortaya çıktı - Resim : 1

 