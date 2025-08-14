Berk Oktay, 'aldatma' iddialarına yanıt verdi

2022 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Son zamanlarda çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmiş ve Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürülmüştü.

TAKİPTEN ÇIKTI

Ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un Berk Oktay'ı sosyal medyadan takipten çıkarması da dikkat çekmişti. Ancak söylentilerden kısa bir süre sonra Berk Oktay eşi ve kızının yer aldığı fotoğrafı; "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaşarak iddialara yanıt vermişti. Bu paylaşımın ardından Atiksoy, Oktay'ı sosyal medyadan yeniden takibe almıştı.

Aile içi fırtınalar tam duruldu derken manken Tuğçe Aral'ın evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayarak, söz konusu ismin Berk Oktay olduğunu ileri sürmüştü.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI

Bu iddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtmişti.

"ASILSIZ VE ÇİRKİN İDDİALAR"

Tüm bunların ardından Berk Oktay, söz konusu iddialar hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Hakkında ortaya atılan iddiaların kasıtlı olduğunu söyleyen Berk Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz, önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dâhi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.