Berk Oktay kızı Mira Milena'yla tatil pozunu paylaştı

Ünlü oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu kızları Mira Milena ile birlikte Çeşme'de atıyor. Mutlu aile, Ege'nin gözde tatil beldesinde hem dinleniyor hem de keyifli anlar biriktiriyor.

Baba Berk Oktay, sosyal medya hesabından kızı Mira Milena ile denizde çekildikleri samimi bir pozu takipçileriyle paylaştı. Bu tatlı kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak çiftin hayranlarından tam not topladı. Mira Milena'nın sevimli halleri ve baba-kız uyumu dikkat çekti.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 2022 yılında hayatlarını birleştirmiş ve 2024 yılında da ilk çocukları Mira Milena'yı kucaklarına almıştı. Aile, Çeşme'de huzurlu bir tatil geçirerek yeni sezon öncesi enerji depoluyor.