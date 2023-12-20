Berk Oktay: Kızım olacağını duyunca ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti, 10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün de önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti. Şimdilerde Anne-baba olmaya hazırlanan oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, önceki akşam özel bir davette boy gösterdi ve muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"Ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi"

Eşiyle birlikte bir ödül törenine katılan "Oktay, "Kız çocuğu deyince duygulanıyorum. Ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi. Her gün aşık olduğum kadından bir evladım olsun çok istiyordum. Kız çocuğunu da duyunca daha da farklı heyecanlandım. Tepemden indirmeyeceğim onu" dedi.

"Allah gönlümüze göre verdi"

Kızını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Kız erkek ayırt etmeyiz, sağlıklı olsun ama gönlümüzde hep kız çocuk vardı. Allah gönlümüze göre verdi. Henüz hazırlıklara başlamadık, iki ay sonra başlarız" açıklamasını yaptı.