Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un mutlu günü! Yıldız Çağrı Atiksoy düğün gibi kına gecesi yaptı
Düğün hazırlıkları süren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy dün gece kına gecesiyle sevdikleriyle mutluluklarını paylaştı.
Yasak Elma dizisinde rol alan Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ile uzun süre beraberlik yaşıyordu. 10 Eylül'de evleneceklerini açıklayan çift, düğün öncesi kına gecesi yaptı.
Berk Oktay ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy, önce kına gecesi yaptı. Berk Oktay, organizasyon öncesi Yıldız Çağrı Atiksoy'u evinden aldı.
İzmir'de gerçekleşen kına gecesinde Atiksoy 3 farklı kıyafet giyindi.
Berk Oktay, bu mutlu günlerinden paylaştığı fotoğrafa "Benim güzel gelinim' notunu düştü.