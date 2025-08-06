Berk Oktay'dan 'boşanma' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un evliliğinde kriz yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkan çiftin boşanacakları öne sürüldü.

2017 yılında "Savaşçı" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 2023’te ilk çocuklarını kucaklarına almıştı.

Özel hayatlarını zaman zaman sosyal medyada paylaşan çiftin, son günlerde birbirlerini takip etmeyi bırakması dikkat çekti. Bu gelişme, ikilinin evliliğinde sorun olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

"Şükür sebebim ailem"

Çıkan haberlerin ardından oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabından eşi ve kızının yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Şükür sebebim ailem" notunu düştü. Yıldız Çağrı Atiksoy da aynı kareyi kendi hesabında paylaşarak "Sorun yok" mesajı verdi.

Çiftin bu paylaşımları, boşanma iddialarını yalanladıkları şeklinde yorumlandı.