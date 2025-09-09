Berk Oktay'dan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım: "Seni seviyorum. 3 yılımız kutlu olsun"

Oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2022 yılının ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir düğünle dünyaevine girmişti. Düğünden bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikâhları kıyılmıştı.