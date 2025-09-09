Anasayfa Magazin Berk Oktay'dan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım: "Seni seviyorum. 3 yılımız kutlu olsun"
Berk Oktay'dan evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım: "Seni seviyorum. 3 yılımız kutlu olsun"
Oyuncu Berk Oktay, Instagram hesabından eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile romantik bir fotoğraf paylaşarak, "Seni seviyorum. 3 yılımız kutlu olsun" notunu yazdı ve boşanma iddialarına bir kez daha güçlü bir yanıt vermiş oldu.
Oyuncular Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un özel hayatı magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2022 yılının ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir düğünle dünyaevine girmişti. Düğünden bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikâhları kıyılmıştı.
Çiftin bu mutlu birlikteliği, 21 Mayıs 2024'te dünyaya gelen kızları Mira Milena ile taçlandı.
Son dönemde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmalarıyla boşanma iddiaları ortaya atılan çift, bu söylentileri yalanlamıştı.
Berk Oktay, eşi ve çocuğuyla çekilmiş bir fotoğrafı "Şükür sebebim ailem" notuyla paylaşarak dedikodulara son noktayı koymuştu.