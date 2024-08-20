Berk Oktay'dan kızı Mira Milena ile yeni paylaşım: Cenneti kokluyorum

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2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs'ta kızları Milena'yı kucağına alarak mutluluklarını taçlandırdı.
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Şimdilerde minik kızlaıyla ilgilenen oyuncu çift sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.
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Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Berk Oktay, kızıyla yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
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Ünlü oyuncu, bebekleri Mira Milena'nın ayaklarını tuttuğu fotoğrafları paylaşarak "Cenneti kokluyorum" notunu düştü.