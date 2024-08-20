Berk Oktay'dan kızı Mira Milena ile yeni paylaşım: Cenneti kokluyorum

Şimdilerde tüm vaktini eşi ve kızıyla geçiren oyuncu Berk Oktay'dan yeni bir Mira Milena paylaşımı geldi.

1 / 7
Berk Oktay'dan kızı Mira Milena ile yeni paylaşım: Cenneti kokluyorum - Resim : 1

2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs'ta kızları Milena'yı kucağına alarak mutluluklarını taçlandırdı.

2 / 7
Berk Oktay'dan kızı Mira Milena ile yeni paylaşım: Cenneti kokluyorum - Resim : 2

Şimdilerde minik kızlaıyla ilgilenen oyuncu çift sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.  

3 / 7
Berk Oktay'dan kızı Mira Milena ile yeni paylaşım: Cenneti kokluyorum - Resim : 3

Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Berk Oktay, kızıyla yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. 

4 / 7
Berk Oktay'dan kızı Mira Milena ile yeni paylaşım: Cenneti kokluyorum - Resim : 4

Ünlü oyuncu, bebekleri Mira Milena'nın ayaklarını tuttuğu fotoğrafları paylaşarak "Cenneti kokluyorum" notunu düştü.