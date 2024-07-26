Berk Oktay'dan kızı Mire Milena ile yeni poz: Tek gerçek

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"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenmişlerdi.
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21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mire Milena adını vermişti.
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Şimdilerde ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Berk Oktay, zaman zaman kızıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
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Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Berk Oktay, kızıyla yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, bebeği Mire Milena ile gün batımında verdiği poza "Tek gerçek" notunu düştü.