Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyon liralık hediye!
2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünya evine giren Berk Oktay, eşine birinci yıl hediyesi olarak 6 milyon değerinde bir ev satın aldı.
Her seferinde eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşkını ilan eden Berk Oktay'dan yeni hamle... Hürriyet'te yer alan habere göre; Berk Oktay, İskele’de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödemiş. Oyuncu çift, yeni sezon başlamadan önce eve yerleşerek yazın tadını Kıbrıs’ta çıkaracak.
YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLMİŞTİ
Eda Ece'nin düğününe katılan Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni imajı hayranları tarafından çok beğenilmişti. Ünlü ismin Instagram paylaşımına binlerce beğeni gelmişti.