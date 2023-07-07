Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy’a 6 milyon liralık hediye!

Her seferinde eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a aşkını ilan eden Berk Oktay'dan yeni hamle... Hürriyet'te yer alan habere göre; Berk Oktay, İskele’de Long Island olarak adlandırılan bölgedeki sahil evine 180 bin Pound, yani yaklaşık 6 milyon lira ödemiş. Oyuncu çift, yeni sezon başlamadan önce eve yerleşerek yazın tadını Kıbrıs’ta çıkaracak.

YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLMİŞTİ

Eda Ece'nin düğününe katılan Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni imajı hayranları tarafından çok beğenilmişti. Ünlü ismin Instagram paylaşımına binlerce beğeni gelmişti.