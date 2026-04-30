Berkay Ateş NBA maçı izledi: Çocukluk hayalim gerçekleşti

NBA play-off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi.

Maçı tribünden izleyen ve Houston Rockets'ın yıldızı Alperen Şengün ile tanışan oyuncu Berkay Ateş, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Berkay Ateş, "Çocukluk hayalimdi bir NBA maçı izlemek. Ötesi gerçekleşti. Rüya gibiydi. Hem LA’de, hem de Alperen’in galibiyetiyle sonuçlanan bir maç. Daha ne olsun. Harikasın gerçekten Alperen Şengün. Ne büyük mutluluk oldu bizim için. Ayrıca bu harika anının gerçekleşmesini sağlayan Furkan Korkmaz‘a da çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.