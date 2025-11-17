Berkay Tulumbacı, eşi Ezgi Gergin ile sokak ortasında kavga etti

Berkay Tulumbacı ve Ezgi Gergin 2023 yılında sanatçı dostları ve aile üyelerinin katıldığı görkemli törenle dünyaevine girmişti.

Mutlu çift nikah masasında 'Evet' dedikten sonra aralarında Ali Sunal ve Ata Demirer'in de bulunduğu yakın dostları ve nikah şahitleriyle birlikte objektiflere mutluluk pozu vermişti.

SOKAK ORTASINDA KAVGA

Berkay Tulumbacı ve eşi Ezgi Gergin, önceki gece sokak ortasında tartışma yaşadı. Gece Muhabiri'nin haberine göre; Taksim’de sokak ortasında yaşadığı tartışma finalde tatlıya bağlandı.

"AİLE ARASI TARTIŞMA"

Gergin anların ardından tansiyonu dengeleyen çift, el ele yollarına devam ederken, Gece Muhabiri Samet Aday aracılığı ile de sevenlerine “Sorun yok basit bir aile arası tartışma” mesajı verdiler.