Berker Güven ve Nihal Yalçın aşkından yeni kare

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 'Üç Kız Kardeş' sezon finali yaptı. Üç Kız Kardeş dizisinin Somer'i Berker Güven de dizinin sezon finali yapmasıyla sevgilisi Nihal Yalçın'la soluğu Londra'da aldı.

"Bir tanem"

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktıkları Londra tatili sırasında çekilen romantik pozuna ise "Bir tanem" notunu düştü. Oyuncu çiftin karesine beğeni yağdı.

"Çok güzel gidiyor ilişkimiz"

Yalçın, Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Üç Kız Kardeş’ dizisinde başrol oynayan sevgilisi Berker Güven’le olan ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu:

Çok güzel gidiyor ilişkimiz. Berker çalışıyor, Ayvalık’ta. Yasak benim diziyi izlemem, Berker izlememi istemiyor. Kendi de izlemiyor yaptığı işleri. Ayvalık’a sürekli gelip gidiyorum, Berker buraya gelip gidiyor. Çok yoğun çalışıyorlar.