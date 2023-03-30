Berker Güven'den Nihal Yalçın'a: İyi ki doğmuşsun kalbimin gün ışığı

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde oynayan Berker Güven, uzun zamandır meslektaşı Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 42'nci yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"KALBİMİN GÜN IŞIĞI, ÖZELİM"

Ünlü çift, uzun yıllardır devam ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Instagram hesabından sevgilisiyle pozlarını yayınlayarak doğum gününü kutlayan Berker Güven, aşkını haykırarak "Çok seviyorum. Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü.

Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.