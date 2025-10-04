Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları: "Vedaları sevmeyen o kız"
Uzun süredir ekranlardan uzak, sakin bir yaşam süren ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yaz sezonunu geride bırakırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tüzünataç, tatilinden kalan keyifli anlarını içeren fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak adeta bir yaz özeti çıkardı.
Tüzünataç, oldukça keyifli ve hareketli geçen 2025 yaz sezonuna ait tatil anlarını paylaşarak adeta bir yaz özeti çıkardı ve yaza veda etti.
Oyuncunun paylaştığı karelerde, güneşin ve denizin tadını çıkardığı anlar ön plana çıktı. Özellikle tatil boyunca koruduğu fit ve sağlıklı fiziği hayranlarının büyük beğenisini topladı ve sosyal medyada hızla gündem oldu.
Berrak Tüzünataç, yaz sezonunu uğurlarken duygularını ve özlemini dile getiren samimi bir not ekledi. Oyuncu, paylaşımının altına şu sözleri yazdı:
"Vedaları sevmeyen o kız. Yaza 240 gün kaldı."