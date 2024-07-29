Beslenme tüpü çıkarılan Filiz Akın'ın deniz keyfi...

Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.
"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.
Geçtiğimiz kasım ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı, ''10 Kasım’da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, koronavirüs benzeri şikâyetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah yapılacak kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler.'' açıklamasında bulunmuştu.
Son olarak midesinde yer alan beslenme tüpünün çıktığını açıklayan usta oyuncu, güzel havayı fırsat bilip deniz keyfi yaptığı videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.