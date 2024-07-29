Beslenme tüpü çıkarılan Filiz Akın'ın deniz keyfi...

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, deniz keyfi yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Beslenme tüpü çıkarılan Filiz Akın'ın deniz keyfi... - Resim : 1

Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

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Beslenme tüpü çıkarılan Filiz Akın'ın deniz keyfi... - Resim : 2

"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

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Beslenme tüpü çıkarılan Filiz Akın'ın deniz keyfi... - Resim : 3

Geçtiğimiz kasım ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı, ''10 Kasım’da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, koronavirüs benzeri şikâyetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah yapılacak kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler.'' açıklamasında bulunmuştu.

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Beslenme tüpü çıkarılan Filiz Akın'ın deniz keyfi... - Resim : 4

Son olarak midesinde yer alan beslenme tüpünün çıktığını açıklayan usta oyuncu, güzel havayı fırsat bilip deniz keyfi yaptığı videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.