Beste Kökdemir düğününde bebek müjdesi verdi

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Beste Kökdemir uzun süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu.

Mayıs ayında evlenme teklifi alan ve Çatak'a "Evet" yanıtını veren diyen Kökdemir önceki gün nikâh masasına oturdu.

DÜĞÜNDE BEBEK SÜRPRİZİ

Beste Kökdemir, düğünün hemen ardından bulunduğu başka paylaşımla, sürpriz bir haberi duyurdu. Kökdemir, ultrason görüntüsünü paylaşarak anne olacağını açıkladı.