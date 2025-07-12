Beste Kökdemir tatilde karnı burnunda pozlarını paylaştı
Düğününde yaptığı sürpriz hamilelik duyurusuyla gündeme gelen oyuncu Beste Kökdemir, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Kökdemir'in sosyal medya paylaşımlarında belirginleşen karnı, hayranlarının da dikkatini çekti.
1 / 5
'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Beste Kökdemir uzun süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu. Mayıs ayında evlenme teklifi alan ve Çatak'a "Evet" yanıtını veren diyen Kökdemir, 4 Temmuz'da nikâh masasına oturdu.
2 / 5
Beste Kökdemir, düğünün hemen ardından bulunduğu başka paylaşımla, sürpriz bir haberi duyurdu.
3 / 5
Kökdemir, ultrason görüntüsünü paylaşarak anne olacağını açıkladı.
4 / 5
Beste Kökdemir, balayından fotoğraflar paylaştı.