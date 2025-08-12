Beste Kökdemir'den balayında hamilelik pozları
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, yeni evlendiği eşi Fazlı Erdinç Çatak ile çıktığı balayından pozlarını paylaştı. Oyuncu, karnının iyice belirginleştiği yeni fotoğraflara; "Balayı günlükleri: 1'inci bölüm" notunu ekledi.
1 / 5
Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir birlikte olduğu Fazlı Erdinç Çatak ile 4 Temmuz'da nikâh masasına oturmuştu.
2 / 5
Beste Kökdemir, düğünde paylaştığı ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu sevenleriyle paylaşmıştı.
3 / 5
İlk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın mutluluğunu yaşayan ve geçtiğimiz günlerde bir oğulları olacağını açıklayan çift, balayı tatillerine devam ediyor.
4 / 5
Ünlü oyuncu, çıktıkları balayından karnının iyice belirginleştiği yeni fotoğtafları, takipçileriyle paylaştı.