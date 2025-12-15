Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni poz
Geçtiğimiz haftalarda oğlu Kai Güneş'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Beste Kökdemir, hayranlarını sevindiren bir paylaşım yaptı. Kökdemir, bebeğiyle çekilmiş yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
4 Temmuz'da Fazlı Erdinç Çatak ile nikâh masasına oturan oyuncu Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.
Çift, geçtiğimiz haftalarda Kai Güneş adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.
"KALBİM"
Oğlunun yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Beste Kökdemir, kucağında oğlu ile çektirdiği fotoğrafını "Kalbim..." notuyla yayımladı.