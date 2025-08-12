Bestemsu Özdemir evleniyor mu? Şaşırtan iddia

Bir süredir eski profesyonel basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşayan oyuncu Bestemsu Özdemir’le ilgili bir iddia ortaya atıldı. Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'nun aktardığı bilgilere göre, güzel oyuncu evliliğe ve anneliğe hazırlanıyor.

Ersin Görkem'in ailesinin Bestemsu Özdemir'i ailesinden istemesinin ardından çift, evlilik kararı aldı. Çiftin düğününün 25 Ağustos'ta Fethiye'de bir teknede gerçekleşeceği ifade edildi.

Ali Eyüboğlu, düğün haberinin yanı sıra "bomba" bir iddiayı da ortaya attı. Eyüboğlu'nun iddiasına göre, Bestemsu Özdemir hamile ve hatta doğacak bebeğin cinsiyeti de belli: erkek.

ERSİN GÖRKEM KİMDİR?

Ersin Görkem 8 Ekim 1977 yılında dünyaya geldi. Eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem, basketbol kariyerine Galatasaray'da başladı. 1.97 boyundaki Ersin Görkem Ankara'da dünyaya geldi. Zaman zaman spor kanallarında basketbol yorumculuğu yapan Ersin Görkem kariyerini 1998-99'da başladığı profesyonel basketbolculuk kariyerini 2014-2015 sezonu ile birlikte tamamladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Darüşşafaka, Banvitspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor, Kepez Belediyespor,Trabzonspor, Aliağa Petkim takımlarının formasını giymiştir.