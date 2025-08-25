Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem bugün evleniyor! İşte ilk kareler...
Son olarak 'İnci Taneleri' dizisindeki rolüyle beğeni toplayan oyuncu Bestemsu Özdemir, eski basketbolcu Ersin Görkem ile bugün hayatını birleştiriyor. Düğün öncesinde gerçekleşen gelin alma töreninden samimi anlar, çiftin yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Oyuncu Bestemsu Özdemir ile bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Ersin Görkem bugün dünyaevine giriyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, evlilik kararı almadan önce bebek bekledikleri iddia edilmiş, çıkan bu haberlerin ardından Görkem'in sevgilisine evlilik teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Çiftin nikah töreni öncesinde gerçekleşen gelin alma ritüelinden ilk kareler, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Asuman Dabak ve Sera Kutlubey'in paylaşımlarıyla, ata binen Bestemsu Özdemir'e, sevgilisi Ersin Görkem'in eşlik ettiği romantik anlar gündeme geldi.