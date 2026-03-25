Bestemsu Özdemir'den annelik açıklaması: Bir anda çocuk manyağı oldum
Bestemsu Özdemir, şimdilerde hayatının en heyecan verici rolüne, anneliğe odaklanmış durumda. Çiçeği burnunda anne Özdemir, annelik ve çocuk bakımı hakkında konuştu.
Aslı Şafak'ın programına konuk olarak evlilik ve bebeği hakkında konuşan Özdemir, hamilelikle ilgili "İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur… Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz" ifadelerini kullandı.
"BİR ANDA ÇOCUK MANYAĞI OLDUM"
Anne olma isteğinin zamanla arttığını söyleyen oyuncu, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen sohbeti de anlattı: "Hormon diye de bir şey var, vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana ‘İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir’ demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum."
"BİR SENEDE EVLENİP ÇOCUK YAPTIM"
Eşiyle bir mekanda tanıştıklarını ve kısa sürede evlilik kararı aldıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Biz garip bir şey hissettik karşılıklı olarak. Bir yemekte tanıştık. Yer olmadığı için onun masasına oturduk. Tanıştıktan iki saat sonra sanki yıllardır berabermişiz gibiydik. Dört ay içinde evlilik kararı aldık. Benim manifestlerim meşhurdur. Geçen sene ‘seneye evlenip çocuk yaparım’ demiştim. Bir sene içinde evlenip çocuk yaptım."