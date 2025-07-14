Bestemsu Özdemir'den yeni sevgilisiyle ilk poz
Bestemsu Özdemir, gönlünü kaptırdığı Ersin Görkem ile olan ilişkisini artık saklamıyor. Ünlü oyuncu, yeni sevgilisiyle çekildiği ilk fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz ay emekli basketbolcu Ersin Görkem ile birlikteliğini ilan etmişti.
Ersin Görkem ile bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir'den bir hamle daha geldi.
İLK KEZ PAYLAŞTI
Sevgilisiyle tatile çıkan oyuncu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez takipçileriyle paylaştı.