Bestemsu Özdemir'den yeni sevgilisiyle ilk poz

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz ay emekli basketbolcu Ersin Görkem ile birlikteliğini ilan etmişti.

Ersin Görkem ile bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir'den bir hamle daha geldi.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Sevgilisiyle tatile çıkan oyuncu, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez takipçileriyle paylaştı.