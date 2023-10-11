Beyaz Show ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı tarih verdi

Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programınına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündeme oturan Acun Ilıcalı, Beyaz Show açıklaması ile dikkat çekti.

"BU ÜLKENİN BEYAZ SHOW'A İHTİYACI VAR"

Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un geri dönüşüyle ilgili ilk sinyalleri daha önce vermişti. Ancak, bu kez duyuruyu resmi olarak yaparak izleyicileri heyecanlandırdı.

Ünlü yapımcı, katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un yılbaşı özel bölümüyle geri döneceğini açıkladı. Ilıcalı, "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" sözleriyle müjdeyi paylaştı.

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olarak katıldığı Beyaz Show her Cuma ekranlara gelerek izleyiciyi televizyon başına kilitliyordu.

Son olarak 4 Mayıs 2018 Cuma günü ekranlara gelen Beyaz Show yayın hayatına son vermişti.