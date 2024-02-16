Beyazıt Öztürk: Herkes sevgili hayal ediyor, ben pazı sarması

"BENİM HAYATIMDA HEM 13 VE 15 ŞUBAT OLDU"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutfak alışverişi yaptığı hatırlatılan Öztürk, şöyle konuştu:

Benim hayatımda hep 13 ve 15 Şubat oldu. 14 Şubat yaşayamadan gideceğiz. Herkes bir sevgili hayal ediyor, ben pazı sarması hayal ediyorum.