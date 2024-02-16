Beyazıt Öztürk: Herkes sevgili hayal ediyor, ben pazı sarması
Komedyen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz gün Kuruçeşme'de alışveriş yaparken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen ünlü isim, 14 Şubat Sevgililer Günü için esprili bir açıklama yaptı.
Ünlü isim, son olarak önceki gün Kuruçeşme'de mutfak alışverişi yaparken kameralara yansıdı.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre alışveriş sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrası büyük yıkıma uğrayan bölge için yardım gösterileri düzenleyeceğini açıkladı.
Şovmen, “Deprem bölgesindeki çocuklar için yardım amaçlı gösteriler yapacağım. Onlara hazırlanıyorum. Başka dernekler için de. Deprem dışında olan illerde de gösteri yapacağız, yardım amaçlı” dedi.
"BENİM HAYATIMDA HEM 13 VE 15 ŞUBAT OLDU"
14 Şubat Sevgililer Günü'nde mutfak alışverişi yaptığı hatırlatılan Öztürk, şöyle konuştu:
Benim hayatımda hep 13 ve 15 Şubat oldu. 14 Şubat yaşayamadan gideceğiz. Herkes bir sevgili hayal ediyor, ben pazı sarması hayal ediyorum.