Beyazıt Öztürk yeni projesini paylaştı

Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'de bir heykel atölyesi kurduğunu duyuran Beyazıt Öztürk, sanatla iç içe geçirdiği bu süreci şimdi yeni bir sergiyle taçlandırmaya hazırlanıyor.

"SERGİ HAZIRLIKLARI ÇOK YAKINDA"

Ünlü isim, sosyal medya hesabından çalışma masasında çekilen yeni bir fotoğraf paylaşarak "Sergi hazırlıkları çok yakında" mesajını verdi.

GÜZEL SANATLAR MEZUNU

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü mezunu olan Beyazıt Öztürk, Eskişehir'de kurduğu atölyesinde üretimlerini sürdürüyor. Sanata olan tutkusunu her fırsatta dile getiren Öztürk, televizyonun ötesinde sanat dünyasında da kendine özgü bir yer ediniyor.