Beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara o süreçte yaşadıklarını anlattı

"Benim bildiğim en az dört senedir kafamın içinde olan, kulak arkama uç vermiş bir kitle vardı. Ne zamandır var olduğuna ve büyüme hızına karar verilemediği için, ‘almayalım, takip edelim’ dedi doktorlar. Altı ay sonraki MR’da çok büyümediğine, yine sadece takibe karar verdiler. Sonra hamilelik, doğum falan derken iki buçuk yıl geçti üstelik ikinci bir uç daha verdi kulak arkama. Fakat son MR’da bir anksiyetem oluştuğu için bir türlü kontrole gidemedim ve yine zaman geçti. En sonunda genel anesteziyle MR’a girdim ve çok büyüdüğünü gördük. Biyopsi yapıldı ve acil alınması gerektiğine karar verildi. Gerisi malum, diziden ayrıldım ve 5 Haziran’da ameliyat oldum."