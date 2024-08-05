Beyin ameliyatı olmuştu! Burcu Kara o süreçte yaşadıklarını anlattı
"Haziran Gecesi", "Elveda Derken", "Romantik Komedi" gibi yapımlarla tanınan Burcu Kara, ameliyat olduğunu duyurmuş ve geçirdiği operasyonla ilgili detayları paylaşmıştı. Burcu Kara o süreçte yaşadıklarını Ali Eyüboğlu'na anlattı.
Son olarak Arka Sokaklar adlı dizide rol alan Burcu Kara geçtiğimiz aylarda operasyon geçirdiğini duyurmuştu.
Burcu Kara o süreçte yaşadıklarını Ali Eyüboğlu'na anlattı. “Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün” diye duyurduğunuz operasyon neydi? O arkadaşa ne oldu da birden alınmasına karar verildi? sorusuna şu yanıtı verdi:
"Benim bildiğim en az dört senedir kafamın içinde olan, kulak arkama uç vermiş bir kitle vardı. Ne zamandır var olduğuna ve büyüme hızına karar verilemediği için, ‘almayalım, takip edelim’ dedi doktorlar. Altı ay sonraki MR’da çok büyümediğine, yine sadece takibe karar verdiler. Sonra hamilelik, doğum falan derken iki buçuk yıl geçti üstelik ikinci bir uç daha verdi kulak arkama. Fakat son MR’da bir anksiyetem oluştuğu için bir türlü kontrole gidemedim ve yine zaman geçti. En sonunda genel anesteziyle MR’a girdim ve çok büyüdüğünü gördük. Biyopsi yapıldı ve acil alınması gerektiğine karar verildi. Gerisi malum, diziden ayrıldım ve 5 Haziran’da ameliyat oldum."
Eyüpoğlu'nun "Doktorlar bundan sonra periyodik bir takip önerdi mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:
“Önce takip edeceğiz” dedi doktorum. Fakat patolojiyle biraz daha detaylı baktırdık birkaç doktora. En sonunda temiz bir kitle olduğu anlaşıldı ama yine de yeniden oluşup oluşmayacağını bilemiyorlar. Herhalde altı ay sonra yeniden bir MR istenecek.