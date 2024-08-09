Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama geldi

Çilem Açıkalın beyin kanaması geçirdiği iddia edilen eşi Peker Açıkalın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama geldi - Resim : 1

'Çiçek Taksi', 'Tatlı Kaçıklar', 'Ekmek Teknesi', 'Avrupa Yakası' ve 'Yahşi Cazibe' gibi çok izlenen dizilerde kamera karşısına geçen Peker Açıkalı'nın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.

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Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama geldi - Resim : 2

Magazinburada'nın haberine göre; 61 yaşındaki oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.

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Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama geldi - Resim : 3

Ünlü oyuncunun eşi Çiğdem Açıkalın, magazin gazetecisi Onur Akay'a yaptığı açıklamada, "Peker dört ay önce operasyon geçirdi. Şu an konuşması iyi" ifadelerini kullandı. Çıkan haberleri böylece reddetmiş oldu. 

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Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama geldi - Resim : 4