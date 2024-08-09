Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama geldi

Ünlü oyuncunun eşi Çiğdem Açıkalın, magazin gazetecisi Onur Akay'a yaptığı açıklamada, "Peker dört ay önce operasyon geçirdi. Şu an konuşması iyi" ifadelerini kullandı. Çıkan haberleri böylece reddetmiş oldu.