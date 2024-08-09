Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama geldi

1 / 5
'Çiçek Taksi', 'Tatlı Kaçıklar', 'Ekmek Teknesi', 'Avrupa Yakası' ve 'Yahşi Cazibe' gibi çok izlenen dizilerde kamera karşısına geçen Peker Açıkalı'nın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.
2 / 5
Magazinburada'nın haberine göre; 61 yaşındaki oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.
3 / 5
Ünlü oyuncunun eşi Çiğdem Açıkalın, magazin gazetecisi Onur Akay'a yaptığı açıklamada, "Peker dört ay önce operasyon geçirdi. Şu an konuşması iyi" ifadelerini kullandı. Çıkan haberleri böylece reddetmiş oldu.
4 / 5