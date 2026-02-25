Beyin kanaması geçiren Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden, 25 Şubat'ta beyin kanaması geçirdi.

Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Özden'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

78 yaşındaki sanatçının kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Habertürk'e konuşan Mehmet Özden; "Hâlâ yoğun bakımda. Dualarımız onunla. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Üç gün sonra normal odaya alınacağı ifade edildi" açıklamasını yaptı.

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1947’de dünyaya gelen Yalçın Özden, çocukluk yıllarından itibaren sahneyle iç içe bir hayat sürdü. Öğretmen bir babanın çocuğu olarak Anadolu’nun farklı şehirlerinde büyüyen oyuncu, ortaokul ve lise yıllarını İstanbul’da tamamladı. Sahneye ilk adımını okul yıllarında atan Özden, lise döneminde yer aldığı tiyatro oyunlarıyla dikkat çekti ve amatör olarak başladığı oyunculuğu kısa sürede profesyonel sahneye taşıdı. Milli Türk Talebe Federasyonu bünyesinde yürütülen tiyatro çalışmalarına katılan sanatçı, burada aldığı eğitimle sahne deneyimini geliştirdi. Direklerarası Kabare ve Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa adım atan Özden, kabare, vodvil ve geleneksel Türk tiyatrosunun farklı türlerinde sahne aldı. Uzun yıllar Zeki Yurtbaşı ile birlikte oluşturdukları “Uğurböcekleri” ikilisiyle televizyonda önemli bir yer edindi.