Beyin tümörü ile mücadele eden Şimal dökülen saçlarını paylaştı: Gözyaşlarımı tutamıyorum

Şimal, 8 saat sürecek bir ameliyata girmişti. Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları yayınlayan nişanlısının sözleri ise herkesi duygulandırmıştı.

Şimal'in nişanlısı paylaşımına "Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.