Beyin tümörü ile mücadele eden Şimal dökülen saçlarını paylaştı: Gözyaşlarımı tutamıyorum
Meme kanserini yendikten sonra beyninde tümör olduğu tespit edilen şarkıcı Şimal, 8 saat süren bir beyin tümörü ameliyatına girmişti. Ameliyatı başarılı geçen Şimal, ışın tedavisine başlamıştı. Şimal'den sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi. Şimal paylaşımıyla sevenlerini üzdü.
Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. 37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.
Şimal, sevinçli haberi sosyal medya üzerinden "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu. Ancak ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzmüştü. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edilmişti.
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.
Şimal, 8 saat sürecek bir ameliyata girmişti. Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları yayınlayan nişanlısının sözleri ise herkesi duygulandırmıştı.
Şimal'in nişanlısı paylaşımına "Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.