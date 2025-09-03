Beyninde kitle tespit edilen Lara: Beni ağlattınız

Şarkıcı Lara, uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenmişti.

'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, bu kez sevenleriyle üzen haberi paylaştı.

"BEYNİMDE KİTLE BELİRLENDİ"

Sağlık durumu hakkında açıklama yapa Lara, şu ifadeleri kullandı: "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir."

SEVENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Sevenlerine teşekkür eden şarkıcı "O kadar güzel mesajlar yazıyorsunuz ki mutluluktan beni ağlattınız. Hepsini inanın tek tek okuyorum ama cevap vermekte zorlanıyorum. Allah'ım sizi hep var etsin, gerçekten çok duygulandım bana güç verdiniz. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.